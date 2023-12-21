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منطقة الشرقية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة حفظ القرآن الكريم

كتب:

نظيمة البحرواي
01:38 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية

رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية

اعتمد السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، نتائج مسابقة القرآن الكريم لجميع المراحل للعام الدراسي 2024/2023م، والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن التالي:

أولا، المرحلة الابتدائية بنين:

- أحمد تامر ممدوح، معهد شنبارة الطنانات الابتدائي الأزهري

- محمد عبدالله عبدالناصر، معهد تلراك. 

- سامح السيد إبراهيم، معهد مدينة القنايات

ثانيا، المرحلة الابتدائية فتيات:

- سلسبيل محمد رمضان، معهد الابراهيمية الابتدائي. 

- الزهراء أحمد محمد يحيى، معهد الإسدية الابتدائي. 

- نورصادق محمد عبده، معهد العصايد الابتدائي. 

ثالثا، المرحلة الإعدادية بنين:

- محمد وائل أحمد، معهد منشأة صهبرة.

- باسل محمد أحمد كمال، معهد البلاشون.

رابعا، المرحلةالإعدادية فتيات:

- منة الله السيد عبدالرحمن، معهد إسماعيل غنيم.

- رقية حميدو محمد عبدالصادق، معهد فتيات الزقازيق.

خامسا، المرحلة التانوية بنين: 

- عمرو منير عبدالهادي، معهد العاشر من رمضان.

- يوسف علي أحمد، معهد أولاد صقر. 

سادسا، المرحلة التانوية فتيات:

- الزهراء حسن محمد، معهد برامكيم. 

- تسنيم سعيد السيد، معهد كفر صقر.

يذكر أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة الأستاذ محمود عبد الباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.

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