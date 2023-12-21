منطقة الشرقية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة حفظ القرآن الكريم

اعتمد السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، نتائج مسابقة القرآن الكريم لجميع المراحل للعام الدراسي 2024/2023م، والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن التالي:

أولا، المرحلة الابتدائية بنين:

- أحمد تامر ممدوح، معهد شنبارة الطنانات الابتدائي الأزهري.

- محمد عبدالله عبدالناصر، معهد تلراك.

- سامح السيد إبراهيم، معهد مدينة القنايات.

ثانيا، المرحلة الابتدائية فتيات:

- سلسبيل محمد رمضان، معهد الابراهيمية الابتدائي.

- الزهراء أحمد محمد يحيى، معهد الإسدية الابتدائي.

- نورصادق محمد عبده، معهد العصايد الابتدائي.

ثالثا، المرحلة الإعدادية بنين:

- محمد وائل أحمد، معهد منشأة صهبرة.

- باسل محمد أحمد كمال، معهد البلاشون.

رابعا، المرحلةالإعدادية فتيات:

- منة الله السيد عبدالرحمن، معهد إسماعيل غنيم.

- رقية حميدو محمد عبدالصادق، معهد فتيات الزقازيق.

خامسا، المرحلة التانوية بنين:

- عمرو منير عبدالهادي، معهد العاشر من رمضان.

- يوسف علي أحمد، معهد أولاد صقر.

سادسا، المرحلة التانوية فتيات:

- الزهراء حسن محمد، معهد برامكيم.

- تسنيم سعيد السيد، معهد كفر صقر.

يذكر أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة الأستاذ محمود عبد الباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.