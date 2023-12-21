منطقة الشرقية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة حفظ القرآن الكريم
كتب:
نظيمة البحرواي
01:38 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية
اعتمد السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، نتائج مسابقة القرآن الكريم لجميع المراحل للعام الدراسي 2024/2023م، والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.
وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن التالي:
أولا، المرحلة الابتدائية بنين:
- أحمد تامر ممدوح، معهد شنبارة الطنانات الابتدائي الأزهري.
- محمد عبدالله عبدالناصر، معهد تلراك.
- سامح السيد إبراهيم، معهد مدينة القنايات.
ثانيا، المرحلة الابتدائية فتيات:
- سلسبيل محمد رمضان، معهد الابراهيمية الابتدائي.
- الزهراء أحمد محمد يحيى، معهد الإسدية الابتدائي.
- نورصادق محمد عبده، معهد العصايد الابتدائي.
ثالثا، المرحلة الإعدادية بنين:
- محمد وائل أحمد، معهد منشأة صهبرة.
- باسل محمد أحمد كمال، معهد البلاشون.
رابعا، المرحلةالإعدادية فتيات:
- منة الله السيد عبدالرحمن، معهد إسماعيل غنيم.
- رقية حميدو محمد عبدالصادق، معهد فتيات الزقازيق.
خامسا، المرحلة التانوية بنين:
- عمرو منير عبدالهادي، معهد العاشر من رمضان.
- يوسف علي أحمد، معهد أولاد صقر.
سادسا، المرحلة التانوية فتيات:
- الزهراء حسن محمد، معهد برامكيم.
- تسنيم سعيد السيد، معهد كفر صقر.
يذكر أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة الأستاذ محمود عبد الباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.