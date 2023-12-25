«الصيد الآلي بالبرلس»: إبحار 7 مراكب صيد جديدة بتكلفة 9 ملايين جنيه

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أنّ غدًا الاثنين، سيجري إطلاق 7 مراكب صيد جديدة بسواحل البرلس، مشيرًا إلى أنّ تلك المراكب تنطلق لأول مرة بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك للعمل في مهنة الصيد لأول مرة، التي تعد مصدر دخل رئيسي للآلاف من الصيادين.

تكلفة مراكب الصيد الجديدة 9 ملايين جنيه

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مراكب الصيد الجديدة، بلغت تكلفتها 9 ملايين جنيه، مضيفًا أنّ إطلاق تلك المراكب الجديدة والكبيرة، جاءت بمعرفة جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في كفر الشيخ، وذلك ضمن إطلاق الدفعة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

مراكب الصيد مصدر رزق الآلاف من الصيادين

وأضاف أنّ مهنة الصيد في سواحل البرلس بمحافظة كفر الشيخ، تعد باب الرزق الوحيد لأكثر من 60 ألف صياد، من أبناء مدن بلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، والبرلس، التي تعد مصدر رزق لهم بشكل رئيسي، إذ تجلب تلك المراكب، الخير الوفير من الأسماك البحرية المتنوعة.