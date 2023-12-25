وزارة الصحة: 1768 عملية زراعة كبد وكلى في 2023

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن اللجنة العليا لعمليات زراعة الأعضاء عقدت اليوم اجتماعاً بتشكيلها الجديد، برئاسة وزير الصحة والسكان، وضمت في عضويتها الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، ومجموعة أخرى من الأساتذة الكبار، واستعرض الاجتماع لعدد حالات الزراعة التي تمت منذ بداية العام.

إجمالي عدد عمليات زراعة الكلى والكبد 1768

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إجمالي عدد عمليات زراعة الكلى والكبد 1768 عملية خلال هذا العام، منها 1280 حالة زرع كلى، و488 حالة زرع كبد، وهناك 37 مركزاً مرخصاً ومؤهلاً لإجراء عمليات الزرع منها 10 تتبع المستشفيات وزارة الصحة و10 تتبع المستشفيات الجامعية، و11 تتبع مراكز خاصة، و6 تتبع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

ميكنة العمليات وملفات المرضى

وأشار إلى أنه من ضمن الأمور التي طُرِحَت هي ربط المراكز ببعضها البعض، وميكنة عمليات التقدم للحصول على الموافقات وميكنة ملف المرضى، واُتُّخِذَت خطوات في ذلك، وهناك ميكنة في عمليات التقدم، ووزارة الصحة وجهت اليوم بعمليات الإسراع للربط الكامل بين المراكز ثم بعد ذلك الربط بين اللجنة العليا والمستشفيات.