«زراعة الشيوخ» توصي بتشجيع القطاع الخاص وتوحيد تعامل مجال الغابات الشجرية

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بتوحيد جهة التعامل مع ملف زراعة الأشجار من خلال استغلال مياه الصرف الصحي.

وطالبت اللجنة البرلمانية بضرورة تشجيع التعاون مع القطاع الخاص في مجال زراعة الأشجار من خلال مد مدة الانتفاع ذلك النوع من الاستثمار طويل الأمد.

زراعة الشيوخ توصي بتشجيع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها بغرض الحصول على إنتاج من الأخشاب الصلبة في وقت قياسي والاستفادة الاقتصادية والصناعية من هذه الأخشاب.

أكد النائب محمد السباعي ، أن مصر تعتمد على استيراد الأخشاب ومنتجاتها لسد حاجات السكان، ومع الزيادة المطردة للسكان، يزداد الطلب على الأخشاب بشكل متزايد، ما يتسبب في زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، وتحمل الدولة فاتورة كبيرة لاستيراد الأخشاب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى وجود توقعات بوصول واردات مصر من الأخشاب إلى 4 مليارات دولار سنويا وذلك بالتزامن مع قلة المعروض من الأخشاب عالميا.

وأشار ألنائب محمد السباعي إلى أهمية توجه مصر إلى زراعة أشجار الأخشاب مع ضرورة تغير ثقافة المجتمع تجاه التشجير والأشجار عند زراعتها في الشوارع والحدائق العامة والميادين.

إمكانية استخدام أوراق الأشجار في علف للحيوانات

وكشف عن إمكانية استخدام أوراق الأشجار في علف للحيوانات، إضافة إلى عمل مناحل لإنتاج أجود وأشهر نوع العسل.

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن إنشاء الغابات الشجرية في مصر يعد مشروعا قوميا للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المُعالج واستغلالها في زراعة الأشجار الخشبية.

ودعا النائب عبد الفتاح دنقل، إلى السماح بزراعة الأشجار بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على ضرورة تخصيص مساحات في المدن الجديدة لزراعة الأشجار وربط محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم إنشاؤها بتخصيص مساحة أرض في المخطط العمراني يتم زراعتها بالأشجار، مشيرا إلى أهمية التوسع في زراعة غابات أشجار تساعد في الحد من الاستيراد.