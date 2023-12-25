المتحور المنفصل يثير مخاوف المواطنين.. و«الصحة العالمية»: مخاطره منخفضة

تتزايد حالة الخوف لدى المواطنين بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، يسمى بـ«JN.1»، وهو المتحور الذى صنّفته منظمة الصحة العالمية بأنه منفصل ومثير للاهتمام، وناتج عن السلالة الأم «BA.2.86»، مؤكدة أن الأدلة الحالية تظهر أن المخاطر التى يشكلها على الصحة العامة منخفضة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إن الإصابات بالمتحور الفرعى الجديد لفيروس كورونا تشكل نسبة تتراوح بين 39 و50% من إجمالى الحالات فى أمريكا، ويتسم بسرعة الانتشار والانتقال من شخص إلى آخر وأكثر فاعلية فى تجاوز الجهاز المناعى مقارنة بباقى المتحورات.

وأكدت وزارة الصحة، فى بيان، أنها تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم فى الأمراض والوقاية الأمريكى ومن السلطات الصحية فى بعض الدول عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام «أوميكرون»، مضيفة أنه طبقاً للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بلغت نسبة انتشار المتحور «2.86.BA» وسلالاته المنحدرة، بما فى ذلك المتحور الجديد، 37% من إجمالى العينات على مستوى العالم.

وأوضحت الوزارة أن المتحور الجديد ينتشر بصورة كبيرة، وله قدرة على إصابة الحالات التى سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا، والتى تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح «كوفيد» من المحتمل أن تساعد فى الحماية ضد المتحور الجديد.

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بشأن الإصابات، قائلة إن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور حول العالم بسيطة، كما أنّه لا توجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور «أوميكرون»، مشيرة إلى أن المخاطر الصحية العامة المتوقعة لا تزال منخفضة.

وأكدت الوزارة أنه حتى هذه اللحظة لم يتم اكتشاف أى حالات مصابة بالمتحور، ونصحت المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة «كورونا» من خلال ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام وعن الأشخاص المصابين بنزلات البرد، وفى حال مخالطتهم لا بد من الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر والحصول على اللقاحات المتنوعة.

«تاج الدين»: التحور أمر طبيعى والأعراض لم تتغير

من جانبه، قال د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لـ«الوطن»، إن ظهور متحور جديد لـ«كورونا» أمر متوقع ويحدث كل فترة وهناك حالة نشاط للفيروسات التنفسية فى الشتاء وليس فيروس كورونا فقط وتحدث فى مثل هذه التوقيتات.

وأضاف: «عند ظهور المتحور الجديد يتم النظر إليه بعدد من المحاور منها خطورته فى الإصابات ومدى تردد المواطنين على المستشفيات بعد الإصابة به ومدى استجابته للقاحات.

ودعا «تاج الدين» المواطنين إلى ضرورة الحصول على الجرعة التعزيزية للقاح كورونا والتى تعمل على تعزيز الجهاز المناعى للجسم ضد الفيروس ومتحوراته المختلفة، مشيداً بنجاح جهود الدولة فى توفير لقاحات كورونا منذ اللحظة الأولى للجائحة على مستوى العالم، وليس لقاحاً واحداً فقط، بل جميع اللقاحات المعتمدة من قبَل منظمة الصحة العالمية والتى جعلت بعض الدول تضع شروطاً لدخولها منها الحصول على لقاح بعينه واستطاعت الدولة توفيرها ولا يوجد أى نقص فى اللقاحات، ويمكن اللجوء إلى وزارة الصحة للحصول على الجرعة التعزيزية ولا يوجد أى ضرر منها.

وقال مستشار رئيس الجمهورية إن أعراض المتحور الجديد، وهو من سلالات «أوميكرون»، تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والسعال وتكسيراً فى العضلات والرشح وسيلان الأنف والألم فى الأذن واحتقاناً فى الزور، والبعض يعانى من فقدان حاستى الشم والتذوق.

«عبدالغفار»: على المواطنين الحصول على الجرعة التعزيزية للقاح كورونا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة

وأكد د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا حتى الآن لم يصل إلى مصر، وليس معنى عدم وصوله أننا غير معرضين للدخول ولكن حتى الآن لم يصل، مشيراً إلى أنه على المواطنين الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وغيره من الفيروسات التنفسية، خاصة أننا فى توقيت تنتشر فيه جميع الفيروسات التنفسية وليس فيروساً واحداً، وتتضمن الفيروسات التنفسية «فيروس كورونا، الفيروس الغدى، فيروس الإنفلونزا الموسمية، والهربس، والفيروس المخلوى التنفسى».

وأضاف: «على المواطنين الحصول على الجرعة التعزيزية للقاح كورونا، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات التنفسية، والأعراض الجانبية للقاح كورونا لم تتغير وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسيراً فى العضلات وآلام موضع التطعيم والرغبة فى النوم والحمى لبعض الحالات»، موضحاً أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وأوضح أن جميع أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا متوافرة داخل المستشفيات، ولا يوجد أى نقص بداخلها، محذراً المواطنين من الحصول على أى أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المختص، فالحالات المرضية تختلف من حالة إلى أخرى وفقاً للتشخيص الطبى لها.

وطمأن «عبدالغفار» المواطنين بشأن متابعة الوزارة للوضع الحالى لفيروس كورونا ومتحوراته، لافتاً إلى امتلاك وزارة الصحة منظومة لرصد الأوبئة على مستوى الجمهورية، وتعمل الوزارة على تحليل التسلسل الجينى لمعرفة أنواع المتحورات، وعلى المواطنين الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.