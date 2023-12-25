«مياه الإسكندرية» عن فوز الطالب نصر كمال بمسابقة المهارات: نجاح مستحق

كرَّم المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، الطالب نصر محمد كمال الفائز بالمركز الأول في مسابقة المهارات الوطنية للتعليم الفني، الذي انضم ضمن الفريق المصري المشارك في المسابقة العالمية للمهارات (world skills) المقامة في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024، المشارك فيها 1515 طالبا وطالبة في 15 مهارة مختلفة، وقد فاز الطالب نصر محمد كمال في مهارة (تكنولوجيا المياه).

النجاح لم يأت صدفة

وأكّد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن» أنّ هذا النجاح لم يأت من محض الصدفة، ولكنه نتاج للدعم المستمر والعمل الدؤب، مع توفير كل الإمكانيات التي تؤهل أبنائنا الطلبة للسير على طريق التفوق، وهذا يؤكد نجاح المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

وحضر التكريم المهندس جويدة علي سليمان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، والمشرف العام علي المدرسة، وياسر متولي، مدير المدرسة ولفيف من قيادات الشركة.

وكرّم الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالب نصر محمد كمال بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارة العامرية، لحصوله على المركز الأول في المسابقة الوطنية للمهارات مصر.

وأوضح «أبوزيد» أنّ المسابقة أقيمت كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر2024، وجرى إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في 15 مهارة مختلفة وفاز الطالب في مسابقة تكنولوجيا المياه.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الهدف من المسابقة صقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار، وتزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية، من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية.