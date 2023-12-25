«تعليم الإسكندرية»: المشروعات البحثية شرط للنجاح ولا تضاف للمجموع

كشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، آخر موعد لتسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي هو 2023/12/30، لافتة إلى أن المشروعات البحثية يشترك فيها أكثر من طالب ولا تضاف إلى المجموع، لكنها شرط لنجاح الطالب وتحسب بــ50 درجة طبقا للقرار الوزاري رقم 168 بشأن التقييم لصفوف النقل.

كيفية أداء البحث

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المادة الرابعة تنص على أن درجة المشروعات البحثية 50 درجة لا تضاف للمجموع، لكنها شرط النجاح على مستوى المدرسة طبقاً للقرار الوزاري رقم 168 بشأن التقييم لصفوف النقل، وتم إعداد قائمة بموضوعات الأبحاث من إنجازات والمشروعات المتعلقة بالدولة المصرية والتحديات التي تواجهها وطرق مواجهة تلك التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب كلا في صفه، بحيث يتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة.

خطوات التنفيذ

وأوضح «أبو زيد»، أنه يجب على الطلاب الالتزام بخطوات تنفيذ البحث وهى كالتالي.

- يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تزيد على 5 طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهارتهم البحثية وبث روح التعاون.

- يقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم، والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيفية إمكانية التغلب عليها.

- تقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأولى، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين

شروط النجاح

وأشار الدكتور عربي أبو زيد، إلى أن القرار نص على أن شروط النجاح بالمشروعات البحثية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي كالتالي.

- يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50%على الأقل من الدرجة المخصصة له، على ألا تُحسب درجاته ضمن المجموع الكلي، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

- يتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي، وإضافة المجموعات المشاركة وإرسالها إلى «توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة»، لإجراء تصفيات على مستوى الإدارة وتصعيدها للمديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.