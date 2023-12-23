«تعليم الإسكندرية» تحسم الجدل بشأن امتحانات أولى ثانوي.. ورقية أم إلكترونية؟

حسمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الجدل حول امتحانات الترم الأول والثاني للمرحلة الثانوية، وهل ستكون إلكترونية أم ورقية، وذلك بعد بدء تسليم أجهزة التابلت للطلاب الصف الأول الثانوي الأسبوع الجاري وبالتالي ستكون امتحاناتهم ورقية، بينما طلاب الصف الثاني لديهم الأجهزة من العام الماضي، وسيتم امتحانهم إلكترونيا.

تسليم التابلت للطلاب

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه تم البدء في توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بجميع الإدارات التعليمية ومدارسها هذا الأسبوع، حيث بلغ عدد الأجهزة التي تم استلامها من مخازن الوزارة حوالي 40 ألف تابلت، سيتم توزيعها على طلبة المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، دفعة أولى، مع استمرار التسليم لجميع طلاب الصف الأول الثانوي قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

امتحانات ورقية للصف الأول الثانوي

وأضاف أبو زيد، أن امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول التي تنطلق يوم 14 يناير المقبل ستكون ورقية مسائية في جميع مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وستكون إلكترونية وورقية للصف الثاني الثانوي، وتم الإعلان عن الجداول وتوضيح مواعيد الامتحانات والإجراءات المنظمة لها، حتى يستعد طلاب المدارس لذلك.