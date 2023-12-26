الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينا في بيت لحم.. بينهم صحفي وأسرى محررين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، إذ اعتقلت 15 فلسطينيا، بينهم فتاتان وصحفي يدعى حمد علي طقاطقة «31 عاما» من محافظة بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اعتقال أسرى محررين في الضفة الغربية

كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة اثنين من عائلة واحدة هما الأسيرة ليندا منير جعارة «30 عاما»، وموسى جعارة «26 عاما» بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت الأسيرين المحررين ربيع رزق عطوان «30 عاما» وأكرم إبراهيم صلاح «40 عاما» في بلدة الخضر.

وفجر اليوم، استشهد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية محيط «مستشفى ناصر» بالمدينة.