حملة لتحصيل متأخرات الوحدات السكنية والمحال التجارية في مدينة الطور

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن هناك خطة ينفذها مجلس المدينة لتحصيل الأقساط المتأخرة علي المحال التجارية والوحدات السكنية بكل الأحياء.

وقال رئيس المدينة لـ«الوطن»، إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة سهير عبد العاطي لتحصيل المتأخرات المستحقة للدولة، وتشمل إيجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية بسوق الخضار، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت عملها أمس بحي الزهراء.

تقسيط لغير القادرين

وأكد رئيس مدينة طور سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بتقسيط الإيجارات المتأخرة للأسر غير القادرة وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر التي لديها أبناء من ذوي الهمم، في إطار توجه الدولة برفع للمعاناة عن الأسر.

وشدد «الغمريني» علي ضرورة أن تقوم إدارات المجلس باستمرار الحملات على الأحياء لتحصيل أموال الدولة، موضحاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد دون سبب، وقال إن هناك غرامات تأخير يجب على المواطنين أن يقوموا بالدفع شهريا تجنبا الغرامة وحرصا على عدم تراكم المبالغ.

حملات نظافة مستمرة

وقال «الغمريني»، إنه جرى تكليف أحمد الحضري نائب رئيس المدينة، وسهير عبدالعاطي سكرتير المدينة، بعمل حملات مستمرة تشمل كل المناطق لتنظيف أحياء مدينة طور سيناء كاملة.