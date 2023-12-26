7 فئات ممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج.. ما السبب؟

تبدأ وزارة التضامن في إجراء القرعة الخاصة بحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2024 بعد يومين، وإجراء القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج الموحدة، ونوهت الوزراة أن هناك بعض الاشتراطات الخاصة بحج الجمعيات ومنها عدم السماح لبعض الفئات.

الفئات الممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الفئات الممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج.

1- أصحاب الأمراض السرطانية.

2- أصحاب التليف الكبدي.

3- أصحاب التليف الرئوي.

4- مرضي الفشل الكلوي الذين يحتاجون لعملية الغسيل.

5- النساء الحوامل في البداية أو قرب عملية الوضع.

6- الحالات الخاصة بالسمنة المفرطة المرضية.

7- الحالات المتأخرة من مرضي القلب والأوعية الدموية.

الأكثر عُرضة لمخاطر الإصابة بالعدوي

وأرجعت الوزارة أسباب منع هذه الفئات من السفر لأداء فريضة الحج، خوفًا على المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها وخاصة أنهم أكثر عُرضة لمخاطر الإصابة بالعدوي في ظل الوحام الشديد الذي يشهده موسم الحج سنويا.

وتُشرف وزارة الداخلية على حج القرعة الذي سيتم عبر القرعة الإلكترونية لكي يتم اختيار عدد 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك من عدد 23400 متقدم للقرعة.