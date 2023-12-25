«التضامن»: إعفاء 4.5 مليون طالب من المصروفات الدراسية

سياسة مُهمة انتهجتها الدولة المصرية في برامجها لتعزيز الحماية الاجتماعية، وهي الاستثمار في البشر، وفي الوفاء بحقوق الأطفال والشباب في سن التعليم، إذ وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تقديم كل سُبل الدعم للطلاب الدارسين في كل المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة.

شبكات الحماية والأمان الاجتماعي

ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كشفت عنها الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، تخصيص 500 مليون جنيه مصري لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني.

كما عملت الدولة، وفق ما روته «صابرين»، لـ«الوطن»، على إعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية «ابتدائي - إعدادي - ثانوي» من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 مليون طالب مدرسي.

مبادرة الطالب المنتج

وأكدت الدكتورة ميرفت صابرين، أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بلغت 31 وحدة داخل عدد 29 جامعة، حيث نفذت هذه الوحدات عدة أنشطة في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والأنشطة التوعوية وبناء الإنسان وبناء المعرف وتعزيز الخبرات، وإقامة المعارض، ومبادرة الطالب المنتج.

استفاد من الأنشطة التي تم توفيرها، نحو 250 الف من الطلاب والعاملين بالجامعات من خلال تعبئة المتطوعين والذين وصلوا إلى 52 ألف متطوع، وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية.