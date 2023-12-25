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«التضامن»: دعم 71 ألفا من الأمهات بـ100.8 مليون جنيه

كتب:

كريم روماني
01:45 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الدكتورة ميرفت صابرين

الدكتورة ميرفت صابرين

«تكافؤ الفرص الصحية» جاء في قائمة المحاور المُهمة لجهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال إلى 71 ألفا من الأمهات الحوامل والمرضعات من الطبقات الأولى بالرعاية بتكلفة تصل إلى 100.8 مليون جنيه سنويا، وفق الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي.

إجراءات التطعيمات للأطفال

يشترط البرنامج أن يكون لدى الأسرة طفلين بحد أقصى، إضافة إلى المتابعة الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات والانتهاء من إجراءات التطعيمات للأطفال، والرعاية الصحية الإنجابية للأمهات، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 120 جنيه شهريًا، حسب ما أكدته «صابرين» لـ«الوطن».

وبالنسبة لتجهيز الوحدات السكنية، أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، أنّه جرى تأثيث 24.763 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 810 ملايين جنيه، في مناطق «أهالينا – روضة السيدة زينب – الأسمرات 3 – المحروسة 1و2 – مدينة الغردقة – معا – حدائق أكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور 15 مايو».

تأثيث 11.581 وحدة سكنية

ونوهت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، بأنّ وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف خلال عام 2024 فرش وتأثيث 11.581 وحدة سكنية في مناطق «أرض الإنتاج الحربي -  مدينة العبور الجديدة - أهالينا 3 -  السكن البديل لجزيرة الوراق».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.