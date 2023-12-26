موعد إجراء قرعة حج الجمعيات.. كم عدد الحجاج الفائزين؟

تختار وزارة التضامن، خلال قرعة حج الجمعيات المقرر إجراؤها الخميس المُقبل 28 ديسمبر الجاري، عددًا من الحجاج الذين تقع عليهم القرعة لأداء المناسك للعام الجاري.

7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية

وينتظر 23 ألف و400 متقدم للحج، نتيجة القرعة، والتي بدأ التسجيل فيها من يوم 14 وحتي 30 نوفمبر الماضي عبر بوابة الحج الموحدة، ويجري اختيار 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية.

3 مستويات لحج الجمعيات

يذكر أن المستويات الثلاثة الخاصة بحج الجمعيات الأهلية تتمثل فيما يلي:

- مستوى أول 5 نجوم في ساحة الحرمين، بحيث تبعد عنه 200 متر.

- مستوى ثان يسمى بالمستوى الاقتصادي، يبعد بحد أقصى 800 متر عن الحرم المكي و300 متر عن الحرم النبوي.

- مستوى ثالث يسمى بالاقتصادي الثاني، ويبعد بحد أقصى 1500 متر عن الحرم المكي و300 متر عن الحرم النبوي.