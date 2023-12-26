إعلان أسعار حج الجمعيات الأهلية للمستويات الثلاثة خلال أيام

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج، إنّ موعد إعلان أسعار حج الجمعيات الأهلية سيكون عقب اجتماع الخميس المقبل، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لاعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة.

وتُجري قرعة حج الجمعيات الأهلية الخاصة بموسم الحج الخميس المُقبل، وذلك عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

اختيار 7500 حاج

وتقوم الجمعيات الأهلية بعمل القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج الموحدة، لاختيار 7500 من حجاج الجمعيات الأهلية من بين 23400 شخص متقدمين.

يذكر أنّ المستويات الثلاثة الخاصة بحج الجمعيات الأهلية تتمثل فيما يلي.

- مستوى أول 5 نجوم في ساحة الحرمين بحيث تبعد عنه 200 متر.

- مستوى ثان يسمى بالمستوى الاقتصادي يبعد بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي.

- مستوى ثالث يسمي بالاقتصادي الثاني ويبعد بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي.

وجميع الفنادق المختارة من قبل الجمعيات الأهلية تقع في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، وموافقة للمواصفات المعتمدة من قبل مجلس الأمناء.

وفتحت الجمعيات الأهلية باب التقديم لحج الجمعيات من فترة 14 من شهر نوفمبر الماضي وحتى يوم 30 من ذات الشهر، وفق للشروط المُعلنة.