مصدر يكشف موعد إعلان الفائزين في حج الجمعيات الأهلية

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، من تلقي طلبات التقديم على حج المؤسسات والجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، لافتة إلى أن التقديم بدء منذ يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر نوفمبر الماضي.

وعقب الانتهاء من التقديم على حج الجمعيات الأهلية، تزداد تساؤلات المواطنين الراغبين في السفر للملكة العربية السعودية بهدف إقامة المشاعر المقدسة وتأدية فريضة الحج، حول موعد الإعلان عن الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية.

موعد الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج

وفي شأن هذا الصدد، صرح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة حج المؤسسات والجمعيات الأهلية 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، سيكون في النصف الثاني من شهر ديسمبر.

عدد الحجاج المقرر سفرهم للحج

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ، أن عدد الحجاج المقرر سفرهم للملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي لعام 1445 هجريا، 7 آلاف ونصف حاج، لافتا إلى أن العام الماضي كان عدد الحجاج 5 آلاف حاج فقط.

وقال المصدر إن هناك فئات ممنوعة من السفر للحج موسم 1445 هجريا، وهم أصحاب الأمراض السرطانية، والتليف الرئوي، والكبدي، والنساء الحوامل سواء في بداية الحمل أو نهايته.