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إصابة 18 شخصا في قصف مقار تابعة لفصائل مسلحة بالعراق

كتب:

نرمين عفيفي
09:35 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الأوضاع الأمنية بالعراق

الأوضاع الأمنية بالعراق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بإصابة 18 شخصا في قصف على مقار تابعة لفصائل مسلحة في العراق.

 

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