إصابة 18 شخصا في قصف مقار تابعة لفصائل مسلحة بالعراق كتب: نرمين عفيفي 09:35 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 الأوضاع الأمنية بالعراق أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بإصابة 18 شخصا في قصف على مقار تابعة لفصائل مسلحة في العراق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هجوم على السفارة الأمريكية وإغلاق مطار أربيل.. ماذا يحدث في العراق؟ مسؤول عسكري أمريكي: هجوم بصواريخ وطائرة مسيرة على قاعدتين في العراق وسوريا رئيس وزراء العراق يهنئ السيسي بإعادة انتخابه: نحرص على تعزيز العلاقات الثنائية رئيس العراق يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات: نحرص على تطوير علاقات البلدين فصائل مسلحة العراق بقلم نرمين عفيفي