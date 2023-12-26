«السياحة» تشارك في معرض MITT السياحي بروسيا مارس 2024

قال محمد أحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بهيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن الهيئة بصدد المشاركة في المعرض السياحي الدولي MITT المقرر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس 2024، لافتا إلى أن هذا المعرض من أهم المعارض السياحية التي يجري تنظيمها في روسيا، وشارك به العام الماضي نحو 768 عارضا من 21 دولة و57 إقليما روسيا وبلغ عدد زائريه نحو 14 ألف زائر.

2300 يورو قيمة المشاركة في الجناح المصري بالمعرض

وأضاف خلال الخطاب الذى أرسله إلى أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لتعميمه على الـ5 غرف التابعة للاتحاد، أن قيمة المشاركة بالجناح المصري بمعرض MITT الروسي ستكون 2300 يورو تسدد لحساب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، موضحا أن مساحة الجناح المصري بالمعرض سيجري تحديدها طبقا لأعداد المشاركين من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة المصرية.

آخر موعد لإعلان المشاركة بالجناح المصري بالمعرض 15 يناير 2024

ولفت رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بهيئة تنشيط السياحة إلى أن آخر موعد لإعلان شركات السياحة والفنادق المصرية مشاركتها ستكون يوم 15 يناير المقبل وذلك حتى يتسنى للهيئة تحديد مساحة الجناح بمعرض MITT الروسي.