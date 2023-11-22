رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«تنشيط السياحة» تنطم ندوات تثقيفية لطلاب جامعة أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
11:53 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
جانب من الندوات

جانب من الندوات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة للندوات التثقيفية لطلاب جامعة أسيوط، لتنمية الوعي السياحي وتعريفهم بما تملكه المحافظة من إمكانات وأماكن سياحية وأثرية، تمثل محتلف الحضارات عن طريق تنظيم وإقامة ندوات ورحلات لفئات المجتمع المختلفة.

الأنشطة السياحية

وأشار المحافظ إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة لاستمرار مثل هذه الأنشطة والتأكيد على أهمية قطاع السياحة سواء الداخلية والخارجية لتنمية السلوك الفردي لدى الطلاب والنشء وإرساء قيم الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية والفخر بتاريخهم وبلادهم منذ الصغر، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني مع تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة في وقت سابق.

رفع الوعي السياحي

وأوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة إنه بناءا على توجيهات محافظ أسيوط برفع الوعي السياحي نظمت الهيئة ندوتين بكلية الآداب بجامعة أسيوط وكلية تربية طفولة ضمن برتوكول التعاون مع جامعة أسيوط.

اقرأ المزيد:

جامعة أسيوط تنظم ندوة لتعزيز قيم الاقتصاد الأخضر لطلاب الجامعة

جامعة أسيوط التكنولوجية تكرم أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين

جامعة أسيوط تستقبل مدير المراكز الثقافية والعلمية الروسية في مصر

بروتوكول بين جامعتي أسيوط التكنولوجية وبدر لتعزيز التعاون في عدة مجالات
بقلم حسن عبد النعيم