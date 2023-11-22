«تنشيط السياحة» تنطم ندوات تثقيفية لطلاب جامعة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة للندوات التثقيفية لطلاب جامعة أسيوط، لتنمية الوعي السياحي وتعريفهم بما تملكه المحافظة من إمكانات وأماكن سياحية وأثرية، تمثل محتلف الحضارات عن طريق تنظيم وإقامة ندوات ورحلات لفئات المجتمع المختلفة.

الأنشطة السياحية

وأشار المحافظ إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة لاستمرار مثل هذه الأنشطة والتأكيد على أهمية قطاع السياحة سواء الداخلية والخارجية لتنمية السلوك الفردي لدى الطلاب والنشء وإرساء قيم الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية والفخر بتاريخهم وبلادهم منذ الصغر، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني مع تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة في وقت سابق.

رفع الوعي السياحي

وأوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة إنه بناءا على توجيهات محافظ أسيوط برفع الوعي السياحي نظمت الهيئة ندوتين بكلية الآداب بجامعة أسيوط وكلية تربية طفولة ضمن برتوكول التعاون مع جامعة أسيوط.