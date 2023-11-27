«المنشآت السياحية»: افتتاح مطاعم جديدة في العلمين مطلع صيف 2024

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فصل الصيف المقبل سيشهد افتتاح عدد من المطاعم السياحية بمدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أن هناك العديد من المطاعم الموجودة بالمدينة حاليًا بدأت في إجراءات الحصول على الترخيص السياحي، مشيرًا إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم خلال الفترة الحالية بمعاينة العديد من تلك المطاعم تمهيدا لانضمامهم للمنظومة السياحية.

العلمين أحد مدن الجذب السياحي بمصر

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تتجاوز أعداد المطاعم السياحية بالعلمين والساحل الشمالي بحلول الموسم السياحي الصيفي المقبل حاجز الـ 70 مطعما وذلك بزيادة نحو 20 مطعما عن العام الماضي، لافتا إلى أن منطقة العلمين باتت من مناطق الجذب السياحي ولاسيما خلال فصل الصيف.

نسب إشغال مطاعم العلمين الصيف الماضي

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية بالساحل الشمالي والعلمين خلال فصل الصيف الماضي سجلت في بعض الأحيان 100% خاصة بفترة إقامة مهرجان العلمين، موضحا أن غالبية رواد المنشآت السياحية بالعلمين هم من العرب والمصريين.