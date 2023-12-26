ما الحالات المعفاة من رسوم الفحص في مخالفات البناء؟.. مصدر حكومي يوضح

بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء، حدد قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 التيسيرات المقدمة للمواطنين، وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» إن هناك فئات معفاة من رسوم الفحص وجدية التصالح وفق القانون الجديد، وهي كل من تقدم بطلبات تصالح أو تظلمات وسدد تلك الرسوم من قبل وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها وذلك للتيسير على المواطنين .

تيسيرات بشأن التصالح

وأشار المصدر الحكومي إلى أنّ كل طلبات التصالح السابقة سيتم البت فيها بشكل سريع بواسطة اللجان الفنية، وأيضا توجد تسهيلات بشأن مخالفات البناء الأقل من 200 متر ولاتتجاوز في ارتفاعها 3 أدوار داخل الحيز العمرانى، إذ بمجرد تقديم كل الأوراق المطلوبة للتصالح بشأن الحالة سيتم اعتمادها وإقرارها على مسؤولية صاحب الطلب لإنجاز طلبات التصالح، وبعدها يتم الفحص والمعاينة في أي وقت يتسنى للجان المختصة القيام بذلك على مدار 5 سنوات.

قانون استثنائى

وأوضح أن قانون التصالح الجديد استثنائي لمدة محددة، وبمثابة فرصة للمواطنين لتقنين الوضع، وسيتم فتح باب التصالح بقرار من رئيس الوزراء، ويمكن مد فترة تقديم طلبات التصالح مدد أخرى لفترات لاتتعدى 3 سنوات من تاريخ صدور قانون التصالح 2023.