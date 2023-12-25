مع تطبيق قانون التصالح.. انخفاض في أسعار مواد البناء بالأسواق

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الأمر الذي أعقبه بدء شراء المواطنين الراغبين في البناء لمواد البناء من الأسواق، غير أن الانخفاض الذي حدث، اليوم، سيساعد كثيرًا في عودة البناء في كل ربوع مصر.

انخفاض أسعار حديد التسليح الاستثماري

أعلنت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت في الأسواق، إذ وصلت نسبة الانخفاض فيما يخص حديد التسليح والبناء لـ566 جنيها بالنسبة للحديد الاستثماري، بواقع انخفاض بلغ 1.43%، وبلغ سعره في السوق حاليا مبلغ الـ 38 ألفًا و966 جنيها للطن.

أما عن سعر حديد عز في الأسواق، فوصل سعر الطن منه إلى 41358 ألف جنيه للطن، بانخفاض وصل لـ333 جنيهًا دفعة واحدة في سعر الطن منه.

وبالنسبة للأسمنت الرمادي، فقد انخفض سعر الطن منه هو الآخر بواقع 74 جنيهًا للطن، إذ بات يباع حاليا بسعر 2187 جنيهًا للطن، وهو أقل سعر وصل إليه سعر الطن من الأسمنت خلال الفترة الماضية.