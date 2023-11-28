تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بإدارة المخلفات ومنحهم 4 مسميات وظيفية

قننت الحكومة أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات في البطاقات الشخصية، بعد إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظات.

مميزات تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مميزات البرنامج كالتالي:

- تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات

- إصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب وتجدد كل 6 أشهر

- إضافة المسميات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، لن يتم العمل بهذه المسميات منفردًا بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص

- منحهم غطاء تأمينيًا مناسبًا لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات.

وتوجد 4 مسميات وظيفية تمت إضافتها في مصلحة الأحوال المدنية:

1- عامل جمع مخلفات.

2- عامل فرز مخلفات.

3- عامل تدوير مخلفات.

4- عامل تخلص نهائي من المخلفات.

وحسب ما أوشحت وزارة البيئة، أن هناك 700 عامل سيتم تدريبهم كمرحلة أولى ضمن المسجلين على موقع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي.