«كارنيه مزاولة مهنة».. شروط تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة العمالة غير المنتظمة

أتاحت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، تدريبا للعمالة غير المنتظمة، حتى يتم تقنين أوضاعهم وإلحاقهم بعدد من الشركات التابعة لمنظومة إدارة المخلفات، ومنحهم كارنيه خاص للتمكن من مزاولة المهنة.

منح كارنيه مزاولة المهنة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الإجراءات التي تنفذها وزارة البيئة لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة ومنحهم كارنيه مزاولة المهنة.

تغيير المسمى الوظيفي

وبعد أن ينتهي التدريب الخاص بالعمالة غير المنتظمة يتم إجراء اختبار لقياس المهارة الخاصة بهم في تطبيق ما تم التدريب عليه، وبعدها يحصل على كارنيه مزاولة المهنة، والذي يصدر من قبل وزارة القوى العاملة، وحينها يتمكن الشخص العامل من تغيير المسمى الوظيفي الخاص به.

تجديد الكارنيه كل 6 أشهر

وبالنسبة للشركات التي حصلت على الترخيص من قبل جهاز إدارة المخلفات، فهي توفر الكارنيه الخاص بالعامل، بعد أن يلتحق بالعمل معهم ويتم تقنين وضعه، كما يتم تجديد الكارنيه كل 6 أشهر.