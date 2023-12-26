السر في خوذة جندي.. لقطات نادرة لمصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة
كتب:
سمر عبد الرحمن
11:46 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي- تعبيرية
خوذات على رؤوسهم مزودة بكاميرات ترصد لحظات حرب غزة، يرتديها أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتوثيق قتلهم للمدنيين العُزل، بينما وثقت كاميرا أحدهم لحظات نادرة لانتشال مصابين من الجنود الإسرائيليين في إحدى المناطق بغزة.
استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي
الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، أظهر مجموعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم يتحدثون بالعبرية عن مدى خطورة إصاباتهم، وجرى تداوله عبر موقع التدوينات القصيرة «X»، وتسمع في الخلفية أصوات إطلاق نار وانفجارات.
"يصيحون" .. كاميرا جندي توثق إصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك في #غزة ..#حلل_يا_دويري #الحرس_الثوري_الايراني #لبنان #سوريا #الامارات_تقتل_السودانين #غزة #قاسم_سليماني #فلسطين_الان #المغرب #السودان_يستغيث #Israeli #رضي_موسوي #كتائب_القسام #يحيي_السنوار #ابوعبيده… pic.twitter.com/GODPcZggkA— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 25, 2023
لم يكن هذا الفيديو هو الأول الذي يوثق لحظات فشل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بل جرى تسريب فيديو من خوذة جندي إسرائيلي قبل يومين، يوثق لحظات استهداف الفصائل الفلسطينية لكتيبة لواء جولاني الإسرائيلية.
إصابة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان رسمي، مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة، ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، لم تتوقف المعارك ولا قتل الفلسطينيين المدنيين العُزل على إيدي قوات الجيش الإسرائيلي.