«الإسكان»: إقبال متزايد على إعلان التحويل لـ«سكن لكل المصريين 3»

يشهد إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، بنظام التمويل العقاري، إقبالًا متزايدًا من المواطنين المسموح لهم بالحجز، إذ بلغ عدد المواطنين الذين قدموا طلبات التحويل حتى الآن أكثر من 55 ألف طلب، وذلك حتى الخميس 4 يناير 2024.

ويأتي هذا الإقبال المتزايد على إعلان التحويل، في إطار حرص المواطنين على الحصول على وحدة سكنية بأسعار تنافسية، ومدعومة من الدولة، وذلك من خلال نظام التمويل العقاري الميسر الذي يتيحه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويشمل إعلان التحويل وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا.

وبالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم، سيتمّ استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة. أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة6 آلاف جنيه.

ويمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت القارة) التحويل إلى (قنا قوص- الوقف).

ويمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)، وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)، وفي (سوهاج - الكوثر -جهينة - ساقتلة) التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

وأكّدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّه في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي.