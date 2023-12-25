طريقة التواصل مع خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي لتقديم الشكاوى

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي طريقة للتواصل مع المواطنين؛ لتقديم الشكاوي المُقدمة منهم من خلال توفير خط ساخن للشكاوي أو رابط إلكتروني خاص بالصندوق.

التواصل مع خدمة عملاء صندوق الإسكان

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية التواصل مع خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي لتقديم الشكاوى؟

خط ساخن للشكاوى

وفَعّل صندوق الإسكان الاجتماعي الخط الساخن رقم «1180، 5777، 5999» لاستقبال الشكاوي أو من خلال الرابط الإلكتروني https://Reporting.shmff.gov.eg الخاص برصد المخالفات الإسكان.

الشكاوى طوال أيام الأسبوع عدا يومين

وحدد الصندوق أيضًا رقم تليفون أرضي (090071117) للشكاوى، ويتم استقبال كل الشكاوى يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

ويعمل صندوق الإسكان الاجتماعي على مكافحة المخالفات التي تتم في الوحدات السكنية، من تغيير النشاط للوحدات أو أي مخالفات أخرى تحدث عند الاستلام للوحدة.

ولا يمكن للشخص أن يقوم بتسجيل شكوى أخرى للصندوق إلا في حالة عدم حل الشكوى المُقدمة منه في المرة الأولى، ويمكنه أن يتقدم بتظلم في حالة تقدمه بشكوى مرتين ولم يتم الحل.