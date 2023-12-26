اتحاد الناشرين المصريين يكشف تفاصيل مشاركة 55 دولة في معرض الكتاب

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنَّ كل عام يشهد زيادة في أعداد الأشخاص الذين يقبلون على معرض القاهرة الدولي للكتاب من المصريين وكل دول العالم سواء عرب أو أجانب وهذا شيء يسعد إدارة المعرض ويؤكّد ريادته، لافتًا إلى أن 55 دولة ستشارك في نسخة العام المقبل في 5 صالات على مساحة 80 ألف متر مربع.

المعرض يتكون من 5 صالات

وأضاف «عبده»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المعرض يتكون من 5 صالات، وسيشارك فيه ناشرون جدد، وهناك ناشرون سيشاركون بعدما لم تسمح ظروفهم بالمشاركة في العام الماضي، إذ كان من المهم إتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركة.

دورات للناشرين للمرة الأولى

وتابع أنَّ الاتحاد نظم دورات لأول مرة للناشرين الجدد حتى يعلموا كيف يعملون جيدا، ومنذ 3 أيام بدأنا القرعة العامة للناشرين المصريين والعرب والأجانب في الـ5 صالات المخصصة كما هو متبع كل عام.

وواصل: «استفدنا هذا العام من شيء جديد كي يساعدنا في المعرض وهو أن الممرات الرئيسة كان عرضها 5 متر بسبب كورونا، لكنا أعدنا هذه المساحة إلى الأصل وهي 3 أمتار، وهو ما أتاح لنا إضافة كبيرة على مستوى عدد الناشرين، وسيشارك عدد كبير من الدول الأجنبية مثل النرويج وألمانيا وفرنسا وصربيا كما طلبت أوزباكستان المشاركة».