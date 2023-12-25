هل يُلزم متحور كورونا الجديد المواطنين بارتداء الكمامة؟.. «الصحة» تجيب

أجابت وزارة الصحة والسكان، على التساؤل الخاص بـ«هل يلزم متحور كورونا الجديد المواطنين بارتداء الكمامة؟»، لافتة إلى أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، مشددة على ضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن والحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا لتقوية المناعة ضد العدوى، مؤكدة أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

نصائح مهمة من وزارة الصحة

وأكدت وزارة الصحة في تقرير رسمي لها، أنه يجب على المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد، لافته إلى أن المرأة الحامل تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا بسبب ضعف مناعتها خلال فترة الحمل، لذلك يتم توفير اللقاح وفي العديد من الصيدليات، موضحة أن المضادات الحيوية لا تستخدم في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، لأن سببهما فيروسي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على التطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، فضلاً عن البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات.

المخاطر الصحية لمتحور كورونا الجديد

وأوضح أن المخاطر الصحية لمتحور كورونا الجديد لا تزال منخفضة ومعظم حالات الإصابة بسيطة ولا يوجد أعراض إكلينيكينة مميزة أو متخلفة عن الأعراض السابقة للمتحور.