«كورونا» يعود للمشهد.. «JN.1» متحور سريع الانتشار

أصدرت منظمة الصحة العالمية، خلال الأيام القليلة الماضية، تحذيرات عاجلة بعد ظهور متحور جديد من فيروس كورونا وصفته بأنه مثير للاهتمام، نظراً لقدرته الفائقة على الانتشار وارتفاع عدد المواطنين المصابين به.

وناشدت المنظمة الجميع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة والعودة مرة أخرى لارتداء الكمامات، لأنه ينتشر بسرعة فائقة.

حالة الهدوء التى شعر بها المواطنون بعد انخفاض إصابات الفيروس ومتحوراته وإعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ داخل البلدان، لم تدم طويلاً، لأن الفيروس الذى قلب العالم رأساً على عقب فاجأ الجميع بمتحور جديد يطلق عليه «JN.1»، بدأ فى الانتشار السريع داخل عدة بلدان على مستوى العالم، وهو الأمر الذى دعا وزارة الصحة إلى التأكيد على أنها تتابع الوضع الوبائى العالمى من خلال منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم للأمراض والوقاية الأمريكى، وتمتلك منظومة رصد للأوبئة منتشرة على مستوى المحافظات.

وأكدت الوزارة أن المتحور لم يصل مصر حتى الآن، لكن يجب الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

«الوطن» تفتح ملف المتحور الجديد لكورونا، وتوقّع خبراء الصحة فى مصر أن المخاطر الصحية العامة المتوقعة للمتحور لا تزال منخفضة، ولم يتم اكتشاف أى حالة مصابة به، ويظل من المفيد الحصول على اللقاحات والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية، وهى الفترة الخاصة بنشاط الفيروسات التنفسية، وليس فيروس كورونا فقط.