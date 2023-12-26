قفزة 10%.. صادرات مصر الهندسية تسجل 3.8 مليار دولار في 11 شهرا

حققت صادرات مصر الهندسية ارتفاعًا بنسبة 10%، إذ بلغت 3.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، مقابل 3.5 مليار دولار لنفس الفترة عام 2022، وفق ما أعلنه المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وجاء الارتفاع مدفوعًا بزيادة صادرات أبرز القطاعات الهندسية، ومنها الكابلات بنسبة 56.3%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2.1%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 33.5%، ووسائل النقل بنسبة 120.8%، والآلات والمعدات بنسبة 90.9%، ومنتجات تشغيل المعادن بنسبة 35.2%.

وفيما يتعلق بالدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها، جاءت تركيا في الصدارة، تليها هولندا، ثم ألمانيا، ثم إيطاليا، ثم التشيك، ثم إسبانيا، ثم بلجيكا.

أما في آسيا، فقد جاءت السعودية في المقدمة، تليها الإمارات، ثم العراق، ثم عمان.

وفي إفريقيا، جاءت ليبيا في الصدارة، تليها الجزائر، ثم السودان، ثم كوت ديفوار.

وفي الأسواق الأخرى، جاءت البرازيل والصين في الصدارة.

وأشادت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية بالارتفاع الواضح في صادرات القطاع الهندسي منذ بداية 2023، مؤكدة أن المجلس يعكف على وضع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%.