«التمثيل التجاري»: ندرس اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات والسعودية

توقع الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن يتم بدء تطبيق اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات خلال الربع الثاني من العام المقبل، على خلفية الاتفاقية التي جرى إبرامها بين البلدين شهر سبتمبر الماضي.

الواثق بالله: المقايضة بالعملات المحلية تصل لـ5 مليار درهم إماراتي

وأوضح «الواثق بالله»، أن البنك المركزي وقع مع نظيره الإماراتي اتفاقية خلال شهر سبتمبر الماضي من أجل مقايضة العملات المحلية بقيمة وصلت لـ5 مليارات درهم إماراتي، مقابل 42 مليار جنيه مصري، حيث أن محافظي البنوك المركزية بالبلدين اتفقا على التفاصيل الخاصة بالاتفاقية تمهيدا لبدء التطبيق العام المقبل.

وخلال الزيارة الأخيرة للوفد السعودي إلى مصر، برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، ومعه العديد من رجال الأعمال السعوديين، فقد أعلن «الواثق بالله»، أن مصر تدرس مقترحا تقدم به وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، بأن يتم استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف بأن المقترح سيعرض على البنوك المركزية في البلدين قبل إقراره بشكل رسمي ونهائي، بحسب تصريحاته لـ«CNBC».