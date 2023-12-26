«القناة الأولى»: 111 شاحنة مساعدات لقطاع غزة خرجت من معبر رفح

قال محمود جميل مراسل القناة الأولى من أمام معبر رفح، إنّ الجهود المصرية مستمرة في إدخال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة ممثلة في أجهزتها المختلفة، وهو ما لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لدعم الفلسطينيين بكل مسارات المساعدات.

تدفق شاحنات المساعدات حتى الآن

وأضاف «جميل»، في مداخلة مع الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بالنسبة إلى معبر رفح، ما زالت كل الشاحنات تتدفق وتدخل قطاع غزة، ومنذ صباح هذا اليوم هناك 111 شاحنة عبرت بوابة معبر رفح، وهناك عدد من الشاحنات المصطفة على جانب الطريقة بما يصل إلى 40 شاحنة ويتم تجهيزها لدخول دفعة ثانية اليوم من خلال بوابة معبر رفح».

وتابع مراسل القناة الأولى: «الشاحنات التي دخلت صباحا اليوم تتضمن موادا غذائية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى مستشفى ميدانيا وبعض المستلزمات المتعلقة بمواجهة طقس الشتاء الخاصة بالبطاطين، بالإضافة إلى بعض الشاحنات عليها خيام وأخرى محملة بالوقود».

دخول شاحنات وقود لغزة

وواصل: «قطاع غزة يشهد دخول شاحنات وقود كل يوم، حيث شهد صباح اليوم دخول 4 شاحنات من الغاز، كما أن بوابة معبر رفح تستقبل المصابين، وفي مساء هذا اليوم سيصل عدد من المصابين ومزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية».