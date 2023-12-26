منازل الفلسطينيين تتعرض للهدم والتفجير بالضفة الغربية.. واستفزازات بحق الأقصى

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة هدم تفجير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأسوار المساجد والمساجد، استمرارا لانتهاكاتها المتواصلة بحق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة، فيما استمرت انتهاكات المستوطنين، واستفزازاتهم بمشاعر المسلمين، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

وشرعت الجرافات التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 3 منازل وبركة زراعية، في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منازل الفلسطينيين شرق طولكرم

وفجر اليوم، فجر جنود الاحتلال الإسرائيلي، الطابق الأرضي لمنزل فلسطينيا يدعى يوسف الزنديق على مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، كما قصفت القوات الإسرائيلية،، عمارة قيد الانشاء شرق المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم «نور شمس» منطقة عسكرية مغلقة، كما أقام الجنود الإسرائيليون، ثكنات عسكرية في عدة منازل في مختلف أحياء المخيم

بدورها، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية معروفة باسم «مستعربون»، شابا فلسطينيا يدعى عمر عدوان عد اقتحام مكان عمله في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وفجر اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر يدعى إسلامبولي رياض بدير «32 عاما» من عقب مداهمة منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قوات الاحتلال تواصل اعتقال الأسرى المحررين

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 6 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة بينهم الأسرى المحررين القيادية في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينيين» خالدة جرار ، وإحسان أشتية، ورامي فضائل، كما اعتقل جنود الاحتلال 17 فلسطينيا من مدينة الخليل.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان فلسطينيين من قرية جلبون وبلدة عرابة، واقتحمت قرى بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

وفي بلدة طمون جنوب طوباس، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان فلسطينيين، فيما أصيب فلسطينيا بجروح طفيفة جراء مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي قرية صفا غرب رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأسير المحرر، رئيس مجلس قروي صفا رشاد كراجة، بعد مداهمة منزله.

وفي بلدة عبوين، شمال رام الله، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب على شاب فلسطيني يدعى محمد عنساوي، أثناء مروره بمركبته عن حاجز عسكري طيار شمال رام الله، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

استفزازات المستوطنون بحق المسجد الأقصى المبارك

وفي إطار استفزازات المستوطنون، بمشاعر المسلمين حول العالم، اقتحم عشرات المستوطنون، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشهدت الولايات المتحدة، تظاهر العشرات من النشطاء أمام منزل وزير الدفاع لويد اوستن، في مدينة فولز تشيرش بولاية فيرجينيا جنوب شرق البلاد، وأمام منزل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في واشنطن، لدعم الأول المستمر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حربها ضد الفلسطينيين ومواصلتها ارتكاب المجازر بحق الأبرياء منذ بداية أكتوبر الماضي، ولحث الثاني على وقف دعم إسرائيل وتزويدها بالسلاح.