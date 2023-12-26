إنشاء وتجهيز مجزر المنيرة الحديثة في قنا بتكلفة 4.5 مليون جنيه (صور)

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مجزر المنيرة الحديثة بمركز قنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، وتسليمه للجهة التنفيذية، تمهيدا لتشغيله خلال الفترة المقبلة.

أقسام مجزر المنيرة الحديثة

ومن جانبه، قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المجزر مقام على مساحة 1500 متر، بتكلفة مالية تصل إلى 4 ملايين و545 ألف جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية، موضحا أن المجزر مجهز بأحدث المعدات التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة، لخدمة أهالى مركز قنا وقرى غرب النيل.

وأشار «عبدالباقي» إلى أن المجزر يتكون من عنابر لذبح المواشي الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى غرفة المسمط، وغرفة تجميع الجلود، وغرفة الذبح، فضلا عن المكاتب الإدارية وغرف الأمن.

تيسير دخول وخروج السيارات المُحملة بالمواشي

وأضاف «عبد الباقي»، أن محافظ قنا وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل المجزر، تمهيدا لاستقبال الذبائح خلال الفترة المقبلة، كما وجه بتمهيد الطريق المؤدي للمجزر لتيسير دخول وخروج السيارات المُحملة بالمواشي.

يذكر أن إنشاء المجزر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجازر جديدة مطورة، وتطوير المجازر القائمة ورفع كفائتها لضمان تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب، والقضاء على عمليات الذبح التى تتم خارج المجازر الحكومية.