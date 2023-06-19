أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة قنا 2023.. مجهزة بفرق بيطرية

يرغب المواطنون في معرفة أماكن ذبح الأضاحي في المجازر التابعة للمحافظة، والتي يشرف عليها أطباء بيطرين على مستوى عالي من الخبرة، والتعامل معها وفق الشريعة الإسلامية.

أماكن مجازر محافظة قنا

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أماكن ذبح الاضاحي في مجازر محافظة قنا 2023، بحسب ما أعلنته المحافظة، ويبلغ عددها 16 مجزرا آليا، كما يلي:

- مجزر الجزيزية بقرية الجزيرة بمركز قنا.

- مجزر المنيرة الحديثة بقرية التطويرات بمركز قنا.

- مجزر مركز قفط في ضواحي المدينة.

- مجزر مركز قوص بمدينة قوص جنوب محافظة قنا.

- مجزر مركز دشنا بمنطقة نجع أبو الحمد على طريق الجحاريد.

- مجزر الوقف في قرية المراشدة .

- مجزر فرشوط في ضواحي المدينة.

-3 مجازر اللحوم في نجع حمادي، أحدهم في منطقة «هُو».

- مجزر مركز أبوتشت بجوار المدينة ويعد من أكبر المجاور.

استعدادات تجهيز المجازر والسلخانات

وأكد إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري في محافظة قنا، إنه بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استعدت لعيد الأضحى من خلال ذبح الأضاحي بالمجازر بتكوين فرق طبية خلال أيام الذبح في المجازر.

وأضاف أن الفرق الطبية البيطرية مدربة على أعلى مستوى للكشف على كل أضحية لمعرفة سلامتها من خلال خلوها من الأمراض المعدية المتعارف عليها، والإشراف الكامل على عمليات الذبح.

وأوضح أن المشرف من الإدارة الطبية البيطرية يشرف على المجازر في مركزة من بداية دخول الأضحية، حتى ختمها وخروجها مذبوحة.

عقوبة الذبح خارج السلخانة أو المجزر

وتابع أن هناك عقوبة لمن يذبح خارج المجزر أو السلخانة، طبقا للمادة 143 مكرر، وهي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مطالبا المُضحين بضرورة الالتزام بالذبح داخل السلخانة.