رصف شوارع مدينة الإبراهيمية في الشرقية بتكلفة 3.5 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق المركز، وذلك تماشياً مع خطه المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وكلّف محافظ الشرقية رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية، لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف شوارع الإبراهيمية بتكلفة 3 ملايين جنيه

وأوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أنه يجرى تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة جنوب المدينة والتي تشمل شارع الحريه الشارع الرئيسي لمدخل مدينة الإبراهيميه ومتفرعاته بأطوال 12160 مترا، وبتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون و500 ألف جنيه.

كما تفقد محافظ الشرقية، أعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق، بطول 350 مترا بكل اتجاه، ومتوسط عرض 14-20 مترا.

وأوضح محافظ الشرقية، الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة، تمهيداً لوضع طبقه الأسفلت النهائية، لتنتهي بذلك أعمال الرصف بالنفق وتشغيله رسمياً أمام حركة السيارات للقضاء على الزحام المروري داخل المدينة.