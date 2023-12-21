محافظ كفر الشيخ: جدول زمني لتنفيذ مشروعات الرصف بالمحافظة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مشروعات الرصف بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024م، ميدانياً، مؤكداً علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها، وذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

تنفيذ أعمال رصف بطول 10 كم بمدينة كفر الشيخ هذا العام

وخلال جولته تفقد المحافظ، أعمال الرصف بشوارع «الجمهورية، ومسجد أباظة، وعبد العزيز جاويش، ودنشواى، والدستور، وشاهين»، وعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفر الشيخ، فضلاً عن تفقد أعمال الرصف بشارع ناجى شتلة بوسط مدينة كفر الشيخ، لافتاً أنّه يتم تنفيذ أعمال رصف بطول 10 كم بمدينة كفر الشيخ هذا العام، حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2023 - 2024، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصةً مشروعات الرصف بالمحافظة، منوهاً أنّه يتم تطبيق غرامات تأخير، واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

محافظ كفر الشيخ يُشدّد على الالتزام بخط التنظيم المعتمد

وشدّد المحافظ، على الالتزام بمواعيد العمل، والانضباط في العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وتطبيق القانون، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مشيراً إلى أنّه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات «الرصف، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي»، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، موضحاً حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.