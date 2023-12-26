«صحة المنيا»: إجراء 65 ألف عملية جراحية مجانا للقضاء على قوائم الانتظار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إجراء 65 ألفا و539 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكل فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

إجراء عمليات جراحية متنوعة مجانا

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إجراء 23 ألفا و490 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات، منها 14054 جراحة عيون، و1915 مخ وأعصاب، و1276 جراحة أورام، و4848 قسطرة قلبية، و287 أوعية دموية وقسطرة طرفية، و347 قلب مفتوح، و630 عظام، و95 قسطرة بالمخ، و38 حالة زراعة قوقعة، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 65 ألفا و539 عملية جراحية.

مشاركة 21 مستشفى في المبادرة

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل نجيب، مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تُنفذ بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة وهي مستشفى المنيا العام، ومستشفى رمد المنيا، ومستشفى ملوى التخصصي، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، ومستشفى المنيا الجامعي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي، ومستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومستشفى مصر المحبة، ومستشفى الراعي الصالح بسما لوط، ومستشفى دار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، ومركز حورس للعيون؛ ومستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى المنيا الوطني، ومستشفى الصفوة ببني مزار، ومستشفى رمد بني مزار، ومستشفى دير مواس التخصصي.