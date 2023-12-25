إزالة 143 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمراكز المنيا

أزالت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة المنيا، 143 حالة تعدِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة، ضمن جهود الدولة للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

إزالة 143حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

وتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 143حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، ففي مراكز (المنيا- مطاي- بني مزار) ، جرى إزالة 103 حالات تعد على الأرض الزراعية، والبناء المخالف، منها 22 حالة بمركز ومدينة المنيا شملت حالات بالبناء المخالف بحي غرب، وحالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى ( البرجاية- طوخ الخيل- صفط الخمار – بنى أحمد الغربية - بني محمد سلطان).وفي مركز مطاي، جرى إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف شملت أحياء شرق وغرب وشمال المدينة، وقرية بردنوها، وفي مركز بني مزار جرى إزالة 51 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خارج الحيز العمراني شملت حي غرب وقرى ( الحسينية- صندفا- أبوجرج- بني صامت).

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

في ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (ملوي-مغاغة- سمالوط - أبوقرقاص) حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، حيث جرى إزالة 40 حالة تعدِ، جاء منها 14 حالة بمركز ملوي شملت أحياء شرق وشمال وجنوب وغرب المدينة وقريتي تونا الجبل وأبشادات، و 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقريتي طنبدي وبرطباط، و9 حالات بقرى بني غني واسطال وقلوصنا بمركز سمالوط، بالإضافة إلى حالتي تعد بالبناء المخالف بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.