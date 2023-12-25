محافظة المنيا تنشر رابط منصة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات.. إليك التفاصيل

نشرت محافظة المنيا الرابط المخصص لمنصة أيادي مصر الإلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتتضمن عدد كبير من المنتجات الفاخرة التي تواكب مختلف الأذواق والأسعار التي تناسب جميع الطبقات.

تسويق المنتجات اليدوية والتراثية

وبحسب بيان نشرته صحة محافظة المنيا علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فإن المنتجات اليدوية والتراثية المصرية شديدة الرقي والجمال تعبر عن حضارة وتاريخ مصر الضارب في جذور التاريخ وتستحق الدعم لتصل للعالمية، لذا أطلقت وزارة التنمية المحلية «منصة أيادي مصر» الالكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية التي تتميز بها قري ومدن محافظات مصر من أسوان للإسكندرية ومن سيناء لمطروح.

رابط منصة أيادي مصر

وذكر البيان أن منصة «أيادي مصر» تحظى برعاية واهتمام الرئيس السيسي ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتتضمن عددا كبيرا من المنتجات الفاخرة التي تواكب مختلف الأذواق والأسعار التي تناسب جميع الطبقات.

أوضح البيان، أنه يمكن معرفة منتجات منصة أيادي مصر عبر موقعها الإلكتروني (من هنا).

وتهتم محافظة المنيا بقيادة اللواء أسامة القاضي محافظ الأقليم بدعم المنتجات اليدوية والحرف التراثية، التي توفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي خاصة داخل القري لأن محافظة المنيا من أكبر المحافظات الزراعية في شمال الصعيد وتحظي بتنوع في كافة مناحي الحياة.