«مياه المنيا» تؤكد جودة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الفروع ومنسقي مشروعات حياة كريمة بالشركة.

الاهتمام بجودة تنفيذ الأعمال في قرى مبادرة حياة كريمة

وناقش الاجتماع التأكيد على الاهتمام بجودة تنفيذ الأعمال في قرى مبادرة حياة كريمة، وخاصة أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وغرف المحابس وغرف الصرف الصحي وتوسعات محطات مياه الشرب ومحطات تخليص الحديد والمنجنيز.

كما كلف رئيس مجلس الإدارة إدارة GIS، بتحديد إحداثيات مواقع الأعمال على الخرائط الجغرافية، وتسليمها للسادة رؤساء الفروع لمتابعة هذه الأعمال.

وصرّح رئيس مجلس الإدارة، لأنه سيتم تشكيل لجنة من الشركة للمرور على الأعمال للتأكد من جودة أعمال التنفيذ سواء بالنسبة للأعمال الحالية داخل المبادرة أو الأعمال السابقة، والتنسيق مع الهيئة القومية ودار الهندسة فيما يخص أعمال التسليم.

كما شدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال من مديري الفروع ومنسقي المشروع بالشركة على مدار 24 ساعة وعمل تقرير يومي بنسب الإنجاز، وإلزام المقاولين بسرعة إنجاز كافة الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

وناقش الاجتماع أيضًا جهود الشركة لتقليل الفاقد من المياه من خلال تركيب أجهزة قياس علي كافة المحطات، وتحصيل المتأخرات والقضاء على الوصلات الخلسة، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، والاهتمام بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين بالشركة، لضمان الحفاظ علي العنصر البشري.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تسابق الزمن في سبيل الوفاء بالتزاماتها نحو توفير خدمات المياه والصرف الصحي، وتوفير كوب مياه نظيف لمواطني المحافظة، وصرف صحي امن لمواطني المحافظة.