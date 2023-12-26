أسماء الباحثين الفائزين في برنامج منح الزيارات القصيرة «ستارز» لعام 2023

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء الفائزين في الدورة الأولى من برنامج منح الزيارات القصيرة لعام 2023، والذي يحمل اسم «ستارز».

ترتيب المتقدمين حسب التميز العلمي

واجتاز نحو 51 متقدما منهم 23 باحثا و18 أستاذا مساعدا و10 أساتذة، معايير التقييم الفنية المعلنة، والتي تساعد فى تحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وجرى ترتيب المتقدمين حسب التميز العلمي للمتقدمين، والترتيب الدولي للجامعة المستضيفة والأستاذ المستضيف، وبلغ عدد المقترحات المقدمة للبرنامج 224 من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

برنامج منح الزيارات القصيرة

وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن برنامج منح الزيارات القصيرة «ستارز» يأتي في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026) التي اعتمادها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الأكاديمية رقم 180 في يونيو 2023.

ويتماشى ذلك مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقت في مارس 2023، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.

رابط معرفة أسماء الفائزين

ولمعرفة أسماء الفائزين بالمنحة، يرجى زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg