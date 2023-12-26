«التعليم»: بدء التقديم في إعارات المعلمين للعام الدراسي 2024-2025

أعلن عدد من المديريات التعليمية، بدء التقديم لإعارة المعلمين للعام الدراسي 2024- 2025، مؤكدة أنه من يرغب في التقديم التوجه إلى الإدارة التعليمية لسحب استمارة الإعارة ومعرفة الشروط والإجراءات والمستندات المرفقة، وأن يتم تسليم الاستمارة مستوفاة.

أخر موعد لتسليم استمارة الإعارة

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، أن أخر موعد لتقديم استمارة الإعارة يوم 14 يناير المقبل، ويرسل كشف إعلام جميع العاملين لإدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية.

ووجهت المديريات تعليمات مهمة، بشأن تقديم الإعارات للعام الدراسي 2023-2024 :-

- اعرف موقفك وترتيبك بين المتقدمين بالمديرية، فإذا كانت لك شكوى بادر بتقديمها للمديرية أو الإدارة التعليمية فورا، إذ لن يقبل أي تعديل في البيانات يغير من الترتيب بعد ورود البطاقات الوزارة إلا بمعرفة مسؤول الإعارات بالمديرية أو الإدارة التعليمية.

- دون البيانات المطلوبة بدقة ووضوح دون إغفال أي بيان مع ضرورة مطابقة البيانات تماما في كل من البطاقتين والطلب، علما بأن اغفال أو عدم وضوح أي بيانات ستعفى المديرية أو الوزارة من مسؤولية عدم ترشيح المتقدم للإعارة .

- توضح تخصص المؤهل من واقع الشهادة الأصلية، وكذلك إيضاح التخصصات الفرعية مثلا «المؤهل - ليسانس أداب - التخصص - لغة عربية - التخصص الفرعي - لغات شرقية».

- إرفاق صورة من المؤهلات الدراسية الحاصل عليها فقط.

- توقيع مقدم الطلب بما يفيد صحة البيانات المدونة بالبطاقة وإطلاعه على التعليمات «العنوان العمل / تليفون موبايل / تليفون موبايل

- يعتمد مدير المدرسة خاتم شعار المدرسة.