«محلية النواب» تناقش صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صرف التعويضات لنزع الملكية المنفعة العامة اليوم.

وقال اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إنَّ المشروعات القومية التي يتمّ تنفيذها تلقى استحسان المواطن نسبيا، متابعًا: «بقول نسبيا بسبب صرف التعويضات».

وأضاف «الكيلاني»: «المواطن ترك منزله، وأنا مقتنع بتأخير صرف التعويضات، فعلى سبيل المثال محور كمال عامر اخترق شوارع ذات كثافة عالية وتمّ الانتهاء من المحور ولاقى استحسان كبير بسبب نقل حركة المرور من الشرق إلى الغرب بمحافظة الحيزة وخلق حالة مرورية جميلة، وتمّ دفع 1.6 مليار جنيه تعويضات لمحور كمال عامر، ولن يتم دفع الباقي وهي 100 مليون جنيه حتى يتمّ صرف المبالغ المدفوعة من قبل هيئة المساحة للمواطنين إذ أنَّها جهة صرف التعويض والاعتماد، مرددا: «لا أعرف إجمالي المبالغ المطلوبة لتعويضات المحور».

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.