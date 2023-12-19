مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب الراحل خليفة رضوان

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد نائب دائرة جرجا بمحافظة سوهاج خليفة رضوان، والذي رحل عن عالمنا، وذلك بعد تلاوة إخطار وزارة الداخلية لمجلس النواب بوقوع حالة الوفاة.

إجراء انتخابات تكميلية على المقعد الشاغر

وأبلغ المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء البرلمان بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ اللازم بإجراء انتخابات تكميلية على المقعد الشاغر.

تأبين للراحل خلال الجلسة البرلمانية.. دقيقة حداد وقراءة الفاتحة

وخصص مجلس النواب، جزءًا من جلسته اليوم لتأبين النائب الراحل، وحرص المجلس على تنظيم دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روحه.