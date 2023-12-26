تسليم 170 عقدا للمنتفعين بالأراضي الزراعية في 3 مناطق ببورسعيد

سلّم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق سهل الحسينية وسهل الطينة ومثلث الخير، وعددها 170 عقدا.

مشروعات قومية على أرض بورسعيد

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، متنميا لمصر خلال الفترة المقبلة مزيدا من التنمية والرخاء والتقدم، كما توجه بالتهنئة لشعب بورسعيد لمناسبة العيد القومي للباسلة.

وأشاد «آمنة»، بمجهودات اللواء عادل الغضبان والأجهزة التنفيذية على أرض بورسعيد، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية في المحافظة تضاعفت عن الأعوام الماضية.

الاهتمام بالبحيرات المصرية

وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتماما بتطوير كل البحيرات المصرية، وعلى رأسها بحيرة المنزلة وعودتها لسابق عهدها، بعد إزالة كل التعديات والمؤثرات البيئية، وتوفيق أوضاع المواطنين والمزارعين، ومن بينهم المزارعين في منطقة جنوب وشرق بورسعيد.