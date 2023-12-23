وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يطلقان مبادرة «احلم» لتمويل رؤوس الأبقار للمربين

أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مبادرة«احلم» لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، وذلك بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وبعض قيادات الوزارة والمحافظة والبنك ونواب البرلمان.

مزرعة المواشي على مساحة 30 فدانا

تفقد الوزير ومرافقوه مزرعة المواشي بجمعية التلين بأبو حماد شرقية المقامة على مساحة 30 فدانا وتستوعب حوالى 2500 رأس ماشية ومجموعة المصانع التابعة لها في مجال منتجات الألبان التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 120 طن يومياً من الألبان ومشتقاته كما تفقدوا المحجر البيطري الذي يسع 2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة.

قال القصير إن مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية.

دعم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين

وأضاف أن هذه مشروعات تقوم بها الدولة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجنى مشيرا إلى تحقيق طفرة إنتاجية في مثل هذه المشروعات بتحسين السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان.

وأوضح أن الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى وقامت بانتاج أكثر من 4 ملايين جرعة خلال الفترة الماضية في إطار المشروع الكبير حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأوضح وزير الزراعة أنه بالإضافة إلى الاهتمام بالسلالات المحلية تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الانتاحية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزراعين والمربين مضيفا أن المشروع في ضوء تشجيع الدولة لكبار المنتجين والمستثمرين لاستيراد سلالات متميزة من الخارج تحت إشراف وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعي ثم توزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة ويقوم المستثمر بتوفير الإعلاف والرعاية البيطرية ثم يتعاقد معهم على شراء إنتاجهم من الألبان ولذلك فهذه مشروعات متكاملة بين المستثمر وصغار المربين.

بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لتقديم تمويل ميسر لصغار المربين

وقال وزير الزراعة إنه تم عقد بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لتقديم تمويل ميسر لصغار المربين الذين سوف يشترون هذه الرؤوس موضحًا أن هذا المشروع يحقق عدة فوائد منها توفير سلالات محسنة لصغار المربين والمزارعين ثم يقوم المستثمر بمتابعتهم ويوفر لهم الأمصال واللقاحات والأعلاف والتدريب والتأمين على الماشية والإشراف البيطري الكامل كما يشترى منهم الألبان والولادات وبالتالي المشروع يوفر للمربي دخل إضافي كما يسهم في توفير فرص عمل بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية المحلية من اللحوم والالبان.

شدد القصير على أن المشروع يعتبر باكورة مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص التي سوف يتم تعميمها على كل المحافظات بالتنسيق مع بعض المستثمرين الآخرين.