القبض على 4 هاربين من عقوبات تصل إلى الإعدام.. مدد حبسهم تجاوزت 200 سنة

تمكّنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 أشخاص مطلوبين للتنفيذ عليهم بأحكام قضائية تصل إلى الإعدام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط الخارجين عن القانون.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنَّ المتهمين الأربعة هم:

· مبيض محارة مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا أبرزها «استعراض قوة، قتل، سلاح»، والمقضي عليه غيابياً بالحبس 15 سنة والإعدام شنقاً.

· ربة منزل مطلوب التنفيذ عليها بالحبس المؤبد في قضية قتل عمد.

· ربة منزل محكوم عليها بالحبس 94 سنة في 45) حُكم جزئي بتهم تبديد، إيصال أمانة، وكفالات مالية.

· مالك محل هواتف محمولة محكوم عليه بالحبس 114 سنة في 72 قضية مستأنف، جزئي، غرامة بتهم تبديد، وكفالات مالية.

· مالك محل ملابس محكوم عليه بالحبس 42 سنة في 28 قضية جزئي وغرامة بتهم تبديد، وكفالات مالية.