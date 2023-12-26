رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

القبض على 4 هاربين من عقوبات تصل إلى الإعدام.. مدد حبسهم تجاوزت 200 سنة

كتب:

محمد بركات
01:06 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكّنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 أشخاص مطلوبين للتنفيذ عليهم بأحكام قضائية تصل إلى الإعدام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط الخارجين عن القانون.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنَّ المتهمين الأربعة هم:

· مبيض محارة مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا أبرزها «استعراض قوة، قتل، سلاح»، والمقضي عليه غيابياً بالحبس 15 سنة والإعدام شنقاً.

· ربة منزل مطلوب التنفيذ عليها بالحبس المؤبد في قضية قتل عمد.

· ربة منزل محكوم عليها بالحبس 94 سنة في 45) حُكم جزئي بتهم تبديد، إيصال أمانة، وكفالات مالية.

· مالك محل هواتف محمولة محكوم عليه بالحبس 114 سنة في 72 قضية مستأنف، جزئي، غرامة بتهم تبديد، وكفالات مالية.

· مالك محل ملابس محكوم عليه بالحبس 42 سنة في 28 قضية جزئي وغرامة بتهم تبديد، وكفالات مالية.

اقرأ المزيد:

القبض على 5 هاربين من أحكام بالحبس 148 سنة في 5 محافظات

القبض على 3 هاربين من أحكام في الطالبية

القبض على 3 متهمين هاربين من 93 سنة سجن في البحيرة

ضبط 4 هاربين من تنفيذ 58 حكما قضائيا في البحيرة والأقصر
بقلم محمد بركات