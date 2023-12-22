القبض على 5 هاربين من أحكام بالحبس 148 سنة في 5 محافظات
كتب:
محمد بركات
12:25 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
متهم
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمشاركة عدد من مديريات الأمن، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) محكوم عليه بالحبس (17) سنة في 13 حُكما (جزئي، مستأنف) بتهم (تبديد).
ضبط (رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقاري- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، محكوم عليه بالحبس أكثر من (14) سنة وكفالات وغرامة مالية في (24) قضية ما بين (شيك ، تبديد ، مباني).
ضبط (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف) محكوم عليها بالحبس (78) سنة في (68) حُكما (مستأنف، جزئي) بتهم (تبديد).
ضبط (مالك معرض ديكور- مقيم بمحافظة مطروح) مطلوب التنفيذ عليه في 51 قضية «إيصال أمانة، شيك، ضرب» بإجمالي مدة حبس 36 سنة، وكفالات مالية.
ضبط (عامل - مقيم بمحافظة شمال سيناء) مطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة بمدة حبس 3 سنوات.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.